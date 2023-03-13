Представленню оцінки передуватиме обговорення між державами-членами і Україною, яке відбудеться у березні.

Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу Київ завершить виконання більшості з них.

Про це заявила віце-прем’єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина під час спілкування з журналістами у Києві, передає "Європейська правда". За її словами, представленню оцінки передуватиме обговорення між державами-членами і Україною, яке відбудеться у березні, однак першу формалізовану оцінку варто чекати лише наприкінці весни.

"Ми розраховуємо, що в травні, коли буде засідання General affairs council (Ради ЄС з загальних питань - УНІАН), така оцінка буде представлена. Можливо, попередні розмови будуть відбуватися також в Києві, під час візитів різного рівня. А вже 20 березня я візьму участь у неформальному засіданні Ради з загальних питань, де ми проговоримо всі 7 рекомендацій та визначимо конкретну дату (представлення Єврокомісією її оцінки)", – заявила Стефанішина.

Вступ України в ЄС: основні критерії

Під час надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС визначив 7 критеріїв, виконання яких є обов’язковою умовою для початку переговорів про вступ України до ЄС.

Наразі є лише експертні оцінки того, як Україна виконує "кандидатські вимоги". Офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена у жовтні. Для того, щоб допомогти Києву визначити проблемні точки, Єврокомісія погодилася представити навесні "усну проміжну оцінку" прогресу України. Рада ЄС з загальних питань збереться на планове засідання 30 травня. Однак Стефанішина пояснила, що розглядатимуть українське питання окремо. Дата ще не визначена.

Віце-прем’єрка також вважає, що Україна майже повністю завершить виконання 7 критеріїв до цього часу.

"Декілька блоків у нас вже політично завершені, лишилися технічні питання... Залишаться завдання щодо імплементації закону про національні меншини", – пояснила вона.

На її переконання, до того часу Рада ухвалить закон щодо структурування рекламного ринку в Україні, що дозволить Києву заявити про виконання критерію щодо реформи медіа.

"Очільник НАБУ призначений; концепція реформування правоохоронних органів підготовлена і має бути схвалена рішенням президента; завершиться процес відбору членів ВККС. Таким чином ми закриваємо антикорупційний, правоохоронний і судовий блок", – зазначила вона.

Стефанішина також впевнена у позитивній оцінці реформи системи відбору суддів Конституційного суду, попри те, що Україна не призначатиме 7-го члена Дорадчої групи експертів, як початково рекомендувала Венеційська комісія. Українский підхід щодо цього у Єврокомісії підтримали.

Також Стефанішина зауважила, що зарахує "антиолігархічний" критерій попри те, що Україна не поспішає виконувати в його початковому вигляді. "У часи війни naming and shaming, тобто називання певних осіб, які підпадають під дію цього закону, не є пріоритетом", – пояснила вона.

Євроінтеграція України: останні новини

Як відомо, 28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство країни в Євросоюзі. А вже 1 березня Європарламент підтримав надання Україні статусу країни-кандидата.

Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата в червні 2022 року. Тоді ж Єврокомісія представила Україні рекомендації щодо впровадження необхідних реформ. Тепер Україна чекає на проміжну оцінку Єврокомісії щодо виконання цих семи рекомендацій для переговорів щодо членства.

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