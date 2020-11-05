Зловмисники з метою продажу незаконно переоформлювали на підставних осіб нерухомість, що належала одиноким людям або пенсіонерам.

У Львові заарештовано трьох підозрюваних у шахрайському заволодінні квартирами в центрі міста на понад 10 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної прокуратури.

"За версією слідства, троє осіб незаконно заволоділи нерухомим майном громадян, внаслідок чого заподіяли потерпілим шкоду на загальну суму 10 млн 902 тис. 223 грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на підставі фіктивних документів вони перереєстровували об’єкти нерухомості, які були у власності, в тому числі самотніх людей та людей похилого віку, на підставних осіб. Переоформлені таким чином об’єкти перепродавали, а отримані від продажу кошти, розподіляли між усіма учасниками злочинної групи.

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За такою схемою фігуранти заволоділи 8 об’єктами нерухомості потерпілих у місті Львові – нежитловими приміщеннями та квартирами.

Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні об’єктами нерухомості у центрі Львова (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

За відомостями прокуратури, всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська