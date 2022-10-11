Під час повторної атаки було знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

У вівторок, 11 жовтня, російські окупаційні війська завдали повторного удару по Ладижинській ТЕС на Вінничині, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Це відбулося у той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – 6 осіб. Постраждалим була оперативно надана медична допомога, їх доправлено до лікарні", – заявили в компанії.

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В ДТЕК зазначили, що серед постраждалих людей працівників підприємства немає. Однак внаслідок удару було знову пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

"Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції почнуть роботи з відновлення", – додали в повідомленні.

Удар по Ладижинській ТЕС

Вранці 11 жовтня Росія атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області. Ворог запустив два дрони-камікадзе. Під час першого удару минулося без постраждалих.

Внаслідок влучання в Ладижинську ТЕС було пошкоджено енергетичне обладнання станції.

Як повідомляв УНІАН, під час ранкової атаки 11 жовтня також було завдано ударів по енергетичних об'єктах Львівської області. Жителів регіону попередили про можливі перебої зі світлом.

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