Вона акцентувала на непомірності штрафів, що можуть сягати до 200 тисяч гривень.

Соломія Бобровська, народна депутатка від партії "Голос", представниця комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, коментуючи законопроект про мобілізацію, заявила, що депутати зацікавлені в тому, щоб це "був баланс стримування і противаг".

Вона звернула увагу на норми законопроєкту, які мають застереження. Йдеться, зокрема, про людей з третьою групою інвалідності, які тепер можуть підпадати під мобілізацію, пише "Радіо свобода".

"Не група інвалідності має визначати: ти придатний чи не придатний, це визначає ВЛК. Але ми розуміємо широке поле спекуляцій, маніпуляцій і корупції у ВЛК в нашій країні. Третя група з другою межує зачасту дуже тісно, і ця грань дуже тонка, підтримки цього немає, адже вони зацікавлені в ресурсі", – прокоментувала Бобровська.

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Вона додала, що подаватиме правку про третю групу інвалідності, за її словами, від військових.

"Але ми зацікавлені в тому, щоб це був баланс стримування і противаг, і була задоволена і армія, і суспільство", – підсумувала депутатка.

Вона також апелює до норми, яка розширює повноваження Національної поліції та надає право на затримання від 3 годин до 3 діб людини, яка не має військового квитка для уточнення даних.

"Це почнеться легалізація цих диких "ловінь за шкібарки" і витягнення з фур водіїв, з машин", – сказала Бобровська.

Також вона акцентує на непомірності штрафів, що можуть сягати до 200 тисяч гривень.

"Часто люди не мають таких грошей навіть за рік, будьмо відверті. Ці запобіжники, як на мене, є надто перебільшеними", – додала депутатка.

Законопроект про мобілізацію - думки

Юрист громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов знайшов у новому законопроекті про мобілізацію як позитивні, так і негативні нюанси. При цьому деякі положення можна трактувати двозначно – це так звані "законодавчі ляпи".

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