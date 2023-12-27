Розширення обмежень передбачає урядовий законопроект, який внесли на розгляд парламенту.

Внесений Кабміном у Верховну Раду законопроект №10378 передбачає, що українські чоловіки від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, зможуть звертатися за оформленням паспорту, зокрема закордонного, та за консульськими послугами у закордонні дипломатичні установи України лише за пред’явлення військово-облікових документів.

Відповідно до проекту закону, дійсність таких документів буде перевіряти посадова особа закордонної дипломатичної установи України у порядку встановленому Кабміном.

Вказана вимога не застосовується в таких випадках:

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оформлення посвідчення на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном;

загрози життю та здоров’ю громадянина.

За порушення окремих норм закону про мобілізацію ухилянтів можуть вносити до Єдиного реєстру боржників. Таке рішення приймають керівники ТЦК. До них застосовуються наступні обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Вказаний документ ще має пройти два читання в парламенті і отримати підпис президента.

Посилення мобілізації

25 грудня Кабмін вніс у Верховну Раду законопроекти, які пропонують ряд змін військового права, зокрема передбачено внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Документи також визначають підстави, на основі яких зможуть звільнятися військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом, та які проходять кадрову службу.

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