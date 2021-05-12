Лещенко заявив, що цей виступ став "підтримкою людей, які є прямими жертвами режиму" президента РФ Путіна.

Екс-нардеп і член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко вперше прокоментував скандал, який виник після виступу його дружини Анастасії Топольської (Dj Nastia) у Москві.

В ефірі 4 каналу Лещенко повідомив, що цей виступ став "підтримкою людей, які є прямими жертвами режиму" президента РФ Володимира Путіна.

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«Що стосується конкретно заходів, які відбувалися в Росії, то насправді вона в країні, яка утискає цю культуру і представників цієї культури…Тому що в Росії цей захід, який відбувався, він відбувався в тому числі за участі широкого залучення представників ЛГБТ-спільноти – меншості, яка потерпає від Путіна, від (Рамзана) Кадирова», - стверджує Лещенко.

Він зазначив, що «є можливість для певних інформаційних кілерів, які виконують замовлення олігархів», з якими він «воює».

"Її (Топольську, - УНІАН) треба підтримати, вона популяризує Україну", — сказав він.

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Анастасія Топольська була одним з хедлайнерів арт-заходу під назвою Хоровод (Horovod), який відбувся 8-9 травня в Москві на підтримку ЛГБТ-спільнот Росії і України.

Головним правилом заходу була названа заборона будь-яких проявів нетолерантності – «жодних забобонів, расизму, гомофобії, трансфобії, сексизму, фетшеймінгу та будь-якої іншої агресії».

Топольська виступила в московському клубі Mutabor. Дружина Лещенка постала в новому амплуа SHEIS (альтер его Dj Nastia). Користувачі мережі розкритикували перфоманс Анастасії в країні-агресора.

Це вже не перший скандал, у який втрапила Анастасія Топольська. 2016-го гостро розкритикувала запровадження мовних квот на радіо, бо через них закрили її авторську програму.

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Автор: Вікторія Гордієнко