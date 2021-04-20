Дві українки, які прославилися завдяки "голій" фотосесії в Дубаї, порушують карантин у Києві.
Читайте такожУчасниці "голої" фотосесії в Дубаї розповіли, чому росіянок в ОАЕ не затримувалиДівчата, судячи з їхнього відео в Instagram-stories, відвідали елітний київський ресторан Avalon, незважаючи на локдаун.
Так, моделі під ніками ulianajuliana і d.i.aaa.n.a показали, як випивають, ласують морепродуктами та курять кальян.
"Третя ніч без сну", - підписала кадри одна з дівчат.
Скандал з оголеними моделями на балконі хмарочоса в Дубаї
3 квітня в соціальних мережах з'явилися відео і фотографії, як на балконі в Дубаї позували оголені дівчата. За це вони були заарештовані.
Повідомлялося, що фотосесія була організована в рамках рекламної кампанії. Затриманим загрожувала сплата близько тисячі фунтів штрафу і до 6 місяців ув'язнення.
За інформацією ЗМІ, затримані дівчата - з Росії, Білорусі та України.
МЗС України повідомляло, що в Дубаї затримали 12 українок за порушення норм суспільної моралі.
13 квітня затримані українки повернулися на батьківщину.
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