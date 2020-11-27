Наразі Україна живе в умовах карантину вихідного дня, однак усе частіше порушується питання посилення обмежень.

В Україні дедалі частіше останнім часом обговорюється можливість запровадження локдауну, з огляду на погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Що таке локдаун

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування територією країни та свободу дій у межах певної зони. За такої системи обмежувальних заходів нормально функціонують лише організації, що забезпечують основні потреби громадян, та об'єкти критичної інфраструктури.

Читайте такожВ МОЗ розповіли, що робити при COVID-19, якщо немає декларації з лікаремВін може передбачати закриття кордонів країни, введення комендантської години, скасування міжнародного та міжміського транспортного сполучення, закриття закладів освіти, закладів громадського харчування та розваг.

Такі обмеження вже діяли в Україні з середини березня до кінця травня. Тоді влада вдалася до жорсткого карантину, аби підготувати систему охорони здоров’я до напливу хворих на COVID-19. З кінця травня їх почали послаблювати, згодом уряд запровадив адаптивний карантин, котрий нещодавно замінили карантином вихідного дня.

За яких умов в Україні можуть запровадити локдаун

Кабінет міністрів України розглядає можливість запровадження жорсткого карантину під час зимових свят як один із можливих сценаріїв. У цьому на засіданні 25 листопада запевнив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що підставою для термінового запровадження локдауну може бути лише заповненість ліжок у лікарнях на понад 75%, що означатиме загрозу колапсу медичної системи.

В Офісі президента Україні, своєю чергою, стверджують, що рішення про запровадження локдауну може бути ухвалене після третіх вихідних "карантину вихідного дня" – тобто після 28-29 листопада.

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Автор: Аліна Вишневська