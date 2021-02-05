За словами прем’єр-міністра, уряд наразі працює над поверненням до моделі адаптивного карантину.

Прем’єр-міністр Шмигаль назвав фейком інформацію про те, що в уряді нібито проводять підготовку до введення локдауну в ряді областей України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Народний депутат Юлія Клименко (фракція «Голос») запитала прем’єр-міністра, чи йдеться в уряді про розподіл України «на дві зони – в локдауні і без локдауну, що половина областей змушена буде закритися в локдауні».

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Шмигаль відповів: «Це фейкова інформація, яку ви зараз поширюєте. Вона абсолютно не відповідає дійсності».

Прем’єр-міністр заголосив, що зараз уряд працює над поверненням моделі адаптивного карантину, коли «будуть запроваджені червоні, помаранчеві, жовті та зелені зони».

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Максим Степанов ще раз підкреслив, що введення жорсткого карантину в Україні можливе лише за умови загрози колапсу медичної системи. За його словами, йдеться про ситуацію, коли 65% ліжок з підведеним киснем будуть заповнені пацієнтами з коронавірусом.

Степанов закликав народних депутатів: «Давайте не вводити в паніку». Він наголосив, що на сьогодні жоден регіон не входить до такої зони небезпеки, щоб необхідно було вводити червону зону карантину.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Україна вийшла з локдауну – посиленого карантину – і повернулась до обмежень, які діяли в грудні 2020 року. Загалом в країні діють обмеження «помаранчевої» зони.

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Автор: Надя Пришляк