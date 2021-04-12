Рубан зазначив, що в даний час складно сказати, як кияни відзначатимуть Великдень.

Жорсткі карантинні обмеження в Києві триватимуть як мінімум до 16 квітня, але враховуючи поточну ситуацію із захворюваністю на коронавір, локдаун може бути продовжено.

Читайте такожСвяткування Великодня: експерти оцінили ризики спалаху COVID-19 в УкраїніПро це розповів "Апостроф" начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. Він повідомив, що це питання буде вирішуватися 15-16 квітня на засіданні спеціальної комісії.

"Важко сказати, скільки триватиме жорсткий локдаун. Зараз тенденції до поліпшення немає. Необхідно спостерігати за ситуацією, оскільки показники щодня змінюються. Тому напевно говорити ми сьогодні не можемо, А можемо ситуацію тільки прогнозувати. У середу-четвер ми це будемо вирішувати на спеціальній комісії, згідно показників захворюваності", - заявив він.

Рубан зазначив, що в даний час складно сказати, як кияни відзначатимуть Великдень, це буде вирішуватися пізніше і залежить від епідемічної ситуації. Він підкреслив, що ніяких прогнозів поки бути не може.

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Автор: Ірина Погоріла