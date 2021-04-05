Клименко нагадав, що в компетенції Нацполіції - контроль за дотриманням карантинних обмежень.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що поліція фіксує усі порушення роботи підприємців в період локдауну.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі… Щодня понад 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання. Але інколи не всюди встигаємо, тож допомога громадськості дуже важлива», - наголосив він.

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Клименко нагадав, що в компетенції Нацполіції - контроль за дотриманням карантинних обмежень.

«Часто під час виконання своїх функцій поліцейський у відповідь на зауваження про, наприклад, відсутність маски, чує образи, звинувачення та інколи навіть прокльони. Але все ж таки намагається достукатися до правосвідомості людини», - розповів він.

У випадку, якщо порушники карантинних обмежень не реагують на слова правоохоронців, то у них залишаються два варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова. Це залежить від місця скоєння правопорушення.

Коронавірус в Україні

В Україні 4 квітня було виявлено понад 10,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, померли 254 особи.

На сьогодні у «червоній» зоні епіднебезпеки перебувають Київ і 10 областей.

Минулого тижня в Україні фіксували «антирекорди» за кількістю хворих на COVID-19 – їхня кількість перевищувала по 20 тис. осіб, також різко збільшилась кількість госпіталізованих.

Сьогодні, 5 квітня, Немчінов припустив, що невдовзі до «червоної» зони потраплять Харківська та Хмельницька області.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні. Сьогодні він заявив, що зростання рівня захворюваності на COVID-19 очікується щонайменше до 15 квітня.

Головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

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Автор: Денис Прядко