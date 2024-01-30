Голова ОВА запевнив, що грошей з обласного бюджету на їх демонтаж не витрачали.

Львівська область першою в Україні повністю позбулася радянських пам’ятників. Про це заявив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації. Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник", - повідомив він.

За його інформацією, упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких скульптур.

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"Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі", - зазначив Козицький.

Декомунізація та дерусифікація в Україні

В Україні з травня 2015 року розпочався процес декомунізації. Під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, вулиці, названі на честь комуністичних діячів, повинні бути перейменовані.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні розпочався процес дерусифікації. Серед найгучніших подій – демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині II в Одесі. А у Києві перейменували станції метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", "Площу Льва Толстого" – на "Площу Українських героїв".

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