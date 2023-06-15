Місцеві заблокували процес демонтажу радянського пам'ятника. У процес втручалася поліція.

Мешканці села В’язова Львівської області перешкоджали знесенню радянського пам'ятника колгоспниці, бо він нагадує їм Юлію Тимошенко.

Як повідомляє ZAXID.NET, ситуація була настільки напруженою, що на місце події викликали поліцію.

"Важка громада Вʼязової, в якій ціла купа памʼятників радянської доби. Громада, в якій чоловіки, які тут лишилися, захищають не Україну, а … колгоспницю. Довелося викликати поліцію", – повідомив депутат Львівської облради, член ініціативної групи ЛОВА з декомунізації Захар Миляник.

У Львівській ОДА пояснили, що цей пам’ятник встановили в селі приблизно тоді, коли там з’явився колгосп. Це типова скульптура в стилістиці соцреалізму: жінка, колгоспниця, яка несе на рушнику хліб. Через косу довкола голови місцеві люблячи називали її "Юлею".

Вранці 15 червня комунальники приїхали у село для демонтажу колгоспниці "Юлі", але група чоловіків напідпитку їм перешкоджала. Один з чоловіків заявив, що це "захоплення землі", інший переконував, що селяни не асоціюють цей пам'ятник із Росією та Радянським союзом.

"Тут нема нічого незаконного проти української національності. Файно стали, відреставрували своїми силами два роки тому. І ше би цього року хотіли її відновити. Гарно зробили. Ми її перейменували на Лесю Українку", - заявили чоловіки на відео з місця подій.

Чоловік, який назвав себе Богданом, заявив, що треба дочекатися закінчення війни, а потім питати воїнів, що повернулися з фронту, чи треба зносити цю колгоспницю.

Втім, жодні аргументи не спрацювали - монумент демонтували. Як пише видання з посиланням на чиновників, коли пам’ятник падав, скульптура розбилася, а один з місцевих мало не розплакався: "Ви їй лице розбили, вона ж на Юлю схожа".

Декомунізація в Україні - останні новини

21 квітня 2022 року Рада ухвалила закон про дерадянізацію законодавства української держави, а 3 травня 2023 року - так званий антипушкінський закон, який передбачає незанесення до Держреєстру нерухомих пам'яток України та вилучення з нього окремих об'єктів культурної спадщини, які є символами російської імперської та радянської тоталітарної політики.

Як повідомляв УНІАН, у березні стало відомо, що в Одесі демонтують пам'ятник радянському письменникові Максиму Горькому, який колись було встановлено в однойменному парку.

Також в Одесі вже демонтовано монумент "Засновникам міста", центральною фігурою якої є російська імператриця Катерина Друга.

Вас також можуть зацікавити новини: