Після вироку за хабар Юрій Товт призначений на посаду Заступника начальника одного з відділів на Львівській митниці.

Колишній державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС Юрій Товт, який кілька років тому був засуджений Яворівським райсудом за отримання неправомірної вигоди в сумі 200 доларів США, повертається на посаду в Львівській митниці Держмитслужби.

Як переконують поінформовані джерела Високого замку у Львівській митниці, після вироку за хабар Юрій Товт призначений на посаду Заступника начальника управління-начальника відділу мобільних скануючих систем управління технічних засобів митного контролю Львівської митниці.

Нагадаємо, Яворівський районний суд Львівської області вироком від 14.12.2015 року визнав Юрія Товта винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 К К України та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі тисяча п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що нараховує суму 25 500 гривень. Окрім того, суд позбавив його права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на строк один рік.

Після звільнення з митних органів та засудження за корупційний злочин Юрій Товт, судячи з його електронних декларацій, отримував дохід від підприємницької діяльності, а також заробітну плату в Верховній Раді України, працюючи на посаді помічника-консультанта народного депутата. Опісля — подав документи на конкурс на зайняття вакантних посад на митниці і був призначений на Закарпаття, де відсиджувався деякий час працюючи старшим зміни на митному посту «Тиса» у Чопі. Крім того, Юрій Товт є у реєстрі корупціонерів НАЗК.

"І от у лютому 2021 року засуджений митник оперативно отримує посаду у Львівській митниці, де його раніше ловили на хабарі. Тепер про один цікавий «збіг обставин»: його батька, 56-річного Товта Михайла Йосиповича, призначили начальником Закарпатської митниці", - йдеться у матеріалі видання.

З 2002 року Михайло Товт працював у Верховній Раді України — на посаді помічника-консультанта народного депутата Віктора Балоги. З 2005 року — першим заступником начальника Львівській митниці. З листопада 2007 року по серпень 2008 року — заступником голови державної митної служби — начальником Західної регіональної митниці. У період 2008−2017 роки — директором Західного казенного підприємства пробірного контролю Міністерства фінансів Україні.

В Єдиному державному реєстрі декларацій вдалося віднайти електронні декларації й інших близьких родичів Михайла Товта, що були працевлаштовані у митні органи. Йдеться, зокрема, про його дочку — Вікторію Товт, яка на Львівській митниці ДФС працює останні кілька років та у цей час обіймає посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного поста «Рава-Руська».

Також йдеться про зятя — Тараса Тарана, що працює державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного поста «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС.

Перед тим, як одночасно працевлаштуватись на митну службу (а відбулось це в серпні 2015 року) чоловік та дружина — Тарас Таран та Вікторія Товт трохи більше як місяць в один й той же період працювали в апараті Верховної Ради України.

Помічником-консультантом цього ж народного депутата кілька років поспіль пропрацював й засуджений за хабар Юрій Товт.

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Автор: УНІАН