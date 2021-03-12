Микитася зобов'язали носити електронний браслет.

Шевченківський райсуд Києва звільнив колишнього народного депутата, екс-президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася з-під варти та відправив його під нічний домашній арешт.

Про це у коментарі УНІАН повідомив його адвокат Євген Грушовець.

За словами адвоката, відповідне рішення суд ухвалив, задовольнивши клопотання захисників про зміну запобіжного заходу.

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"Не було підстав у його подальшому утриманні", - сказав він.

Грушовець уточнив, що суд змінив Микитасю запобіжний захід на нічний домашній арешт із носінням електронного браслета.

Адвокат екс-депутата також зазначив, що захист та сам Микитась вважають справу сфабрикованою.

На своїй сторінці у Facebook адвокат опублікував фото з Микитасем.

"П’ятничне) Весна прийшла", - коротко написав він.

Справа проти Микитася: деталі

29 грудня у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та вимаганні.

За даними слідства, 8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину.

Виконавці обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силоміць заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

31 грудня минулого року суд обрав для Микитася тримання під вартою без визначення розміру застави до 27 лютого. Його заарештували прямо в залі суду.

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Автор: Антоніна Доломанжи