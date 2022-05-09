Дитину тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації, скоро її заберуть родичі.

4-річна Аліса, яку розлучили з матір'ю під час евакуації з маріупольського заводу "Азовсталь", перебуває у безпеці, знайшли її родичів.

Як повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram-каналі, дитину тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації.

"Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 4-річна Аліса стало відомою широкому загалу кілька тижнів тому, коли у соцмережах поширили відео, на якому вона розповідає про життя в укритті на заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

8 травня стало відомо, що під час евакуації з Маріуполя дитину розлучили з мамою. Матір дівчинки, ймовірно, забрали до фільтраційного табору окупантів.

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