Сьогодні не вдалося провести евакуацію також з Ізюма, Волновахи та з ряду населених пунктів Київської області.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголошує, що завтра знову буде здійснена спроба евакуювати людей з Маріуполя.

Про це йдеться у її відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

Говорячи про підсумки роботи гуманітарних коридорів 11 березня, Верещук наголосила, що сьогодні не відбулося евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.

"Ми завтра знову спробуємо евакуювати людей з Маріуполя. Ми завтра знову це будемо робити на очах у всього світу. На очах у політиків, у сильних світу цього, на очах у всієї земної кулі, бо будуть журналісти, будуть священники. Ми всі, вся Україна завтра буде там і дивитиметься, як буде відбуватися евакуація", - сказала вона.

Верещук розповіла, що спершу до Маріуполя планується завезти гуманітарний вантаж.

"А назад ми хочемо евакуювати людей", - наголосила вона і закликала усіх завтра звернути увагу саме на цей гуманітарний коридор, оскільки там "найважча сьогодні ситуація".

Крім того, Верещук наголосила, що по маршруту з міста Ізюм до міста Лозова (Харківська область) "не вдалося відправити автобуси, вони змушені були розвернутися і поїхати назад до міста Лозова, позаяк російські війська, не дотримавшись режиму припинення вогню, обстріляли з мінометів дорогу на під'їзді до міста Ізюм".

"На жаль, евакуація місцевих мешканців і постачання гуманітарного вантажу зараз неможлива. Евакуація не сталася", - констатувала вона.

Щодо маршруту з сіл Андріївка і Микуличі (Київська область) до Житомира Верещук зауважила, що 12 автобусів, які були направлені до Білогородки Київської області, "були зупинені на блокпосту російськими збройними силами".

"Їм було наказано розвернутись і поїхати назад. При цьому, військові сказали, що у них немає команди пропустити колону автобусів для евакуації людей", - наголосила вона.

Крім того, по маршрутах з міста Макарів та з Бородянки (Київська область) до Житомира було порушено режим припинення вогню з боку російських збройних сил, тому евакуація людей не відбулася.

Також евакуацію не вдалося здійснити з Волновахи (Донецька область) до Покровська.

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