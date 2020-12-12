Президент України Володимир Зеленський нагородив нацгвардійця Віталія Марківа орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Відповідний указ №563 від 12 грудня оприлюднено на сайті глави держави.
Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні, поінформували у прес-службі глави держави.
Як зауважив президент, справедливе рішення у справі нацгвардійця та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні. «Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів», – запевнив Зеленський.
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Історія нацгвардійця Марківа
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.
- 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.
- У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.
- 24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.
- З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.
- 4 листопада Марків повернувся до Києва.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".
- Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.
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