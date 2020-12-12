Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, а також вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні.

Президент України Володимир Зеленський нагородив нацгвардійця Віталія Марківа орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Відповідний указ №563 від 12 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

Марків нагороджений за видатні особисті досягнення у державній та суспільній діяльності, зразкове виконання службового та громадянського обов'язку, високу професійність і вагомий внесок у захист прав і свобод громадян та інтересів України на міжнародному рівні, поінформували у прес-службі глави держави.

Як зауважив президент, справедливе рішення у справі нацгвардійця та його звільнення – це також перемога України на міжнародному рівні. «Українська держава і я особисто будемо завжди відстоювати права наших громадян та завжди допомагатимемо їм повернутися додому, в якій би частині світу вони не потрапили в біду. Ми будемо боротися за кожного нашого громадянина – це один з моїх базових принципів», – запевнив Зеленський.

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Історія нацгвардійця Марківа

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення.

20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на вирок Марківа. Розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікувався навесні 2020 року, однак початок апеляційного процесу було заблоковано через пандемію COVID-19.

У скарзі сторона захисту просила остаточно і беззастережно виправдати Марківа.

24 жовтня на попередньому засіданні захист Марківа надав апеляційному суду незаперечні докази його невинуватості.

З листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав Марківа.

4 листопада Марків повернувся до Києва.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині".

Директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко повідомив, що РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.

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Автор: Світлана Закелова