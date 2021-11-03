Не зумівши потрапити до салону, копи попрощалися з водієм.

На Рівненщині водій мікроавтобуса Дубно - Луцьк категорично відмовився пускати у салон патрульних з метою перевірки у пасажирів документів про вакцинацію.

Процес спілкування з копами він знімав на відео, його оприлюднив місцевий паблік в Instagram. Дискусія завершилася тим, що вони передумали заходити до салону.

На запису видно, як водій зухвало спілкується з правоохоронцями, стверджуючи про незаконність подібних перевірок. У той момент, коли вони попросили пустити до салону, він наказав пасажирам зачинити обидві двері зсередини. На зауваження пасажирів, які були готові надати документи, він заявив, що такі перевірки - незаконні.

"Мені по барабану... Я вам не дозволяю заходити в автобус, я не хочу виходити", - заявив водій копам.

Коли патрульні зрозуміли, що перевірити документи не вдасться, вони побажали водію щасливої дороги й пішли геть.

Днями схожий інцидент стався на Полтавщині, де водій і пасажири міжміського автобуса влаштували скандал патрульним, коли ті захотіли перевірити COVID-сертифікати в пасажирів. У ще одному випадку львівські копи намагалися затримати начальницю потяга за неправильно надягнену маску, проте після початку рух втекли.

Автор: Віолетта Орлова