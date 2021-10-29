Після того, як потяг почав рушати, поліцейські раптово покинули вагон.

На залізничному вокзалі Львова патрульні поліцейські намагалися затримати начальника потяга "Ужгород-Лисичанськ" за неправильно надягнену захисну маску - вона не закривала повністю рот та ніс.

Інцидент зняла на відео сама співробітниця "Укрзалізниці", він з'явився на сторінці транспортного блогера Олега Васильєва у Facebook.

На дев'ятихвилинному запису копи доводять провідниці, що вона неправильно носила маску й пропонують проїхати до відділку для оформлення протоколу. На це вона категорично заперечує й відмовляється надати документи. Дівчина навіть зателефонувала на 102 і поскаржилася на дії правоохоронців. Під час спілкування вона повідомила, що раніше вакцинувалася від коронавірусу.

Весь цей час потяг стояв на станції "Львів" з пасажирами. Під час спілкування один з копів виявив, що більшість пасажирів у вагоні перебувають без масок і навіть збирався складати протоколи за порушення карантину й на них.

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Кінцівка інциденту наступила тоді, коли потягу прийшов час їхати. Попри те, що копи були проти, зупиняти його не стали й рухомий склад рушив за графіком, а поліцейські покинули вагон. Начальник потягу пропонувала їм поїхати в потязі.

"Поліцейські вискочили по станції після відправки поїзда", - резюмувала вона.

Реакція "Укрзалізниці"

У коментарях до допису директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський написав, що за останній тиждень, з моменту початку дії нових правил перевезень, були різні випадки з поліцією. Десь правоохоронці оперативно допомагають поїзним бригадам, у деяких випадках - поводяться некоректно.

"Ми в свою чергу кидаємо такі кейси на розгляд напряму керівництву Національної поліції. Запевняють, що кожний випадок розслідуються, якщо є порушення - вчиняють свої дисциплінарні заходи. Ми завжди підтримуватимемо професійні дії та безпеку поїзних бригад!", - написав представник УЗ.

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Автор: Віолетта Орлова