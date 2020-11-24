Наразі офіційні джерела з боку Ірану не підтверджують точної інформації стосовно можливої суми асигнувань у наступному бюджеті.

Іран розглядає можливість закласти в проекті бюджету на наступний рік виплату компенсацій родинам жертв авіакатастрофи українського літака, збитого в Ірані на початку року.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи переговорників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євгеній Єнін у коментарі Радіо Свобода.

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«Наразі офіційні джерела з боку Ірану не підтверджують точної інформації стосовно можливої суми асигнувань у наступному бюджеті. Ми можемо вітати те, що іранська сторона може закласти відповідні видатки у свій бюджет, водночас говорити про суму асигнувань ми зможемо лише по факту ухвалення відповідного бюджету», - сказав заступник міністра закордонних справ.

Він нагадав, що під час минулого раунду переговорів іранська сторона висловила готовність виплатити компенсацію всім родинам загиблих незалежно від їхнього громадянства.

«Крім того, до сьогоднішнього моменту сторони не розпочали обговорення питання рівня компенсації. Українська сторона виходить із того, що спочатку ми маємо розібратися з причинами трагедії, подивитися, наскільки незалежним і неупередженим є технічне розслідування, кримінальне розслідування… І в залежності від рівня співпраці з іранської сторони визначатиметься і рівень компенсацій, про які ми будемо спілкуватися з іранською стороною під час наступних раундів переговорів», - сказав Єнін.

Катастрофа літака МАУ: хід переговорів з Іраном

Українська делегація на переговорах 18-21 жовтня мала намір почути від іранської сторони докладне пояснення причини збиття літака та інформацію про те, хто понесе за це відповідальність.

19 жовтня у Тегерані заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. За словами Єніна, Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ незалежно від їхнього громадянства.

19-20 жовтня в Тегерані відбулися засідання трьох робочих груп за участю представників організацій з питань цивільної авіації, військових експертів, а також з питань кримінальної юстиції.

20 жовтня Єнін заявив, що Іран має намір якомога швидше завершити технічне розслідування справи і встановити істину та справедливість. Україна очікує на розвиток кримінального переслідування причетних до катастрофи і притягнення винних до відповідальності.

Україна та Іран продовжать переговори у справі щодо збитого літака МАУ в листопаді-грудні.

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Автор: Леся Лещенко