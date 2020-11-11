Маєток добре прихований від сторонніх очей за високим парканом з камерами спостереження і сенсорами руху.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький збудував собі розкішний маєток у Василькові Київської області. На присадибній ділянці є зони відпочинку на будь-який смак.

Читайте такожУ Раді розблокували розгляд законопроекту щодо відновлення е-декларування

Як повідомляє "Страна", журналісти використали квадрокоптер, щоб зазирнути за високі стіни особняка.

З висоти пташиного польоту помітно, що над ділянкою площею 23 сотки працював ландшафтний дизайнер. Газон ідеально вистрижений, стежки викладені декоративним каменем. Є озеро, створено штучний водоспад.

За словами сусідів, Тупицький проживає саме в цьому особняку. Якщо вірити декларації, площа будинку становить 211,4 квадратних метри. Це двоповерхова будівля, побудована в класичному стилі.

Котедж добре прихований від сторонніх очей за парканом. Периметр обладнаний камерами спостереження і датчиками руху.

На території ділянки обладнаний басейн з шезлонгами і пляжне бунгало, а також тренажерний зал на свіжому повітрі під навісом.

Також встановлена теплиця з розбитими грядками. Біля центрального входу стоїть квадроцикл в чохлі від дощу. На галявинах біля будинку - гірки, гойдалки, пісочниця і пара батутів. На ганку запаркований кортеж з дитячих машинок-каталок.

Для справжнього автопарку є гараж на два паркувальних місця. Хоча в декларації судді вказано лише BMW Х6 (2012 року випуску), зареєстрований на дружину Ольгу Тупицьку.

Маєток Тупицьких має незвичайну форму, бо складається з двох земельних наділів. Котедж розташований на території, яка за документами належить тещі Тупицького.

Інтерес до життя суддів КСУ сильно виріс після скандального рішення щодо скасування відповідальності чиновників за недостовірне декларування.

Конституційний суд проти антикорупційної реформи

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону "про НАБУ". Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону, положення про наділення президента України повноваженням утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності і затверджувати положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року Про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях чиновники уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження всього складу Конституційного Суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності Законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Дмитро Захаров