Майже 30% опитаних не погоджуються з цим.

Майже половина українців (48%) погоджуються, що Друга світова війна була розв’язана внаслідок змови Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладення пакту «Молотова-Ріббентропа».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у результатах опитування, проведеного з 22 по 29 квітня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, презентованих сьогодні на прес-конференції.

Не погоджуються з цим твердженням 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.

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За даними дослідження, з цією тезою погоджується більшість українців у західному, центральному та південному регіонах України, у східному регіоні приблизно однакова кількість тих, хто погоджується і хто не погоджується з тезою про спільну відповідальність двох диктаторів за розв’язання Другої світової війни.

Серед молоді 18-29 років погоджуються з цим твердженням 50% респондентів, не погоджуються - 22%. Серед усіх інших вікових категорій більшість також погоджується з цією тезою, хоч і розрив між згодними та незгодними стає меншим із зростанням віку респондентів.

Також ця ж думка переважає серед електоратів усіх партій, окрім "Опозиційної платформи - за життя".

В опитуванні взяв участь 2 тис. 021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.

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Автор: Надя Пришляк