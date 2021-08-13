На його думку, треба правильно стимулювати і мотивувати педагогів у рамках законодавства.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує стимулювати педагогів вакцинуватися проти COVID-19. Місцевий чиновник хоче роздавати премію вчителям та вихователям, якщо ті пройдуть курс щеплення.

Про це сам мер Івано-Франківська заявив в ефірі радіо "Західний полюс".

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За його словами, в місті є школи, де понад 90% вчителів уже вакцинувалися, а є заклади освіти, де отримали щеплення менш як 30% педагогів. На думку Марцінківа, у школах і садочках треба збільшити кількість вакцинованих, щоб ми не переходили на дистанційне навчання.

"Вакцинація добровільна. Але школи і діти, які прийдуть – це потенційна загроза передачі інфекційних захворювань. Тому ми будемо мотивувати преміями тих вчителів та вихователів, які будуть вакцинуватися. Тобто вакцинувалися – отримаєш премію від міста", – заявив Марцінків.

На його думку, треба правильно стимулювати і мотивувати педагогів у рамках законодавства.

Раніше у міськраді Івано-Франківська повідомляли, що кожен третій вчитель відмовився від вакцинації проти COVID-19, а в садочках вихователі відмовляються від щеплення ще частіше. Так, 31% освітян взагалі відмовилися від щеплення, 21% педагогів вагаються, чи будуть його робити.

Зазначимо, наразі в Україні вакцинація вчителів проти коронавірусу добровільна. Освітян не змушують щеплюватися, але уряд ухвалив постанову, згідно з якою, в "помаранчевій" та "червоній" зоні зможуть працювати лише ті заклади освіти, в яких буде вакциновано понад 80% персоналу навчального закладу.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет своєю чергою заявив, що цього року школярі розпочнуть навчання в повноформатному режимі, тобто без змішаних чи дистанційних уроків, а далі буду дивитися по ситуації з поширенням вірусу та кількістю вакцинованих працівників освіти.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко