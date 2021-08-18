На Майдані Незалежності і Хрещатику розпочалась перша репетиція параду з нагоди 30-річчя Незалежності України (фото, відео)

Хрещатик та прилеглі вулиці перекрито для руху автомобілів, а на Майдан Незалежності вже не пускають і пішоходів.

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