У центрі столиці на Майдані Незалежності і Хрещатику розпочалась перша з трьох репетицій параду з нагоди 30-річчя Незалежності України.
Як передає кореспондент УНІАН, о 15.00 було перекрито рух Хрещатиком та прилеглими вулицями.
Вздовж Хрещатика виставлено кордони правоохоронців, щоби пішоходи не гуляли по проїжджій частині. А на Майдан Незалежності також не пускають пішоходів.
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Слід зазначити, що на Майдані триває спорудження святкової сцени, а по Хрещатику вже починає рухатися військова техніка, там вже перебувають військовослужбовці ЗСУ.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 18 серпня відбудеться перша репетиція параду військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності, у зв'язку з чим передбачені масштабні перекриття руху. Загалом заплановано три репетиції – 18, 20 та 22 серпня, під час яких із 15:30 до 01:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів низкою вулиць міста.