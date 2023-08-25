Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу мера Рівного Олександра Третяка стосовно відсторонення його від посади на рік. Відео, на якому суддя зачитує відповідне рішення, опубліковано сьогодні на сторінці міського голови у Facebook.
Третяк оскаржував постанову Рівненського міського суду, який визнав його винним у корупційному правопорушенні, що передбачає покарання у вигляді призначення штрафу у розмірі 6,8 тис. грн та відсторонення на рік від посади.
"Апеляційну скаргу Третяка залишити без задоволення, постанову Рівненського міського суду залишити без змін. Вона набуває чинності з моменту її винесення, є остаточною та оскарженню не підлягає", - оголосила рішення суддя.
Усунення з посади мера Рівного: що відомо
Національне агентство з питань запобігання корупції склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка, у яких вбачало конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок.
Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності. Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. Попри заперечення мера, НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів.
10 липня Рівненський міський суд визнав мера Рівного винним у корупційному правопорушенні і усунув його з посади на рік. Також йому призначили штраф у розмірі 6,8 тис. грн.