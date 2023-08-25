Міський голова програв апеляцію.

Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу мера Рівного Олександра Третяка стосовно відсторонення його від посади на рік. Відео, на якому суддя зачитує відповідне рішення, опубліковано сьогодні на сторінці міського голови у Facebook.

Третяк оскаржував постанову Рівненського міського суду, який визнав його винним у корупційному правопорушенні, що передбачає покарання у вигляді призначення штрафу у розмірі 6,8 тис. грн та відсторонення на рік від посади.

"Апеляційну скаргу Третяка залишити без задоволення, постанову Рівненського міського суду залишити без змін. Вона набуває чинності з моменту її винесення, є остаточною та оскарженню не підлягає", - оголосила рішення суддя.

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Усунення з посади мера Рівного: що відомо

Національне агентство з питань запобігання корупції склало три протоколи на мера Рівного Олександра Третяка, у яких вбачало конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок.

Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності. Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. Попри заперечення мера, НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів.

10 липня Рівненський міський суд визнав мера Рівного винним у корупційному правопорушенні і усунув його з посади на рік. Також йому призначили штраф у розмірі 6,8 тис. грн.

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