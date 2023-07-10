Справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому, яка під час виборчої кампанії внесла гроші до кандидатського фонду Олександра Третяка.

Суд визнав мера Рівного Олександра Третяка винним у скоєнні корупційного адміністративного правопорушення та усунув з посади на рік. Як повідомляє Суспільне, відповідне рішення ухвалено сьогодні, 10 липня.

Зазначається, що покарання передбачає штраф у розмірі 6,8 тисяч гривень, а також позбавлення права обіймати посаду терміном в один рік. Це рішення можна оскаржити протягом десяти днів.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції склало три протоколи на Третяка, у яких вбачало конфлікт інтересів: щодо повернення собі премій, голосування за призначення керуючою справами виконкому та призначення їй премій і надбавок. Перші два протоколи закрили за відсутністю складу порушення та за строками давності.

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"Остання справа стосується нарахування премій і доплат керуючій справами міськвиконкому Марії Корнійчук, яка під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду Третяка 45 тисяч гривень. НАЗК вбачає у цьому конфлікт інтересів, сам мер це неодноразово заперечував", - інформує видання.

Через те, що мер не приходив на судові засідання, посилаючись на зайнятість та відрядження, суддя вирішив ухвалити рішення без його участі. Відомо, що 7 липня Третяк поїхав до Німеччини, з його слів, налагоджувати співпрацю із тамтешніми містами.

Ще до рішення суду міський голова Рівного назвав цей судовий процес проти нього абсурдним.

"Це атака на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском. Більше того, це частина спроби знищення місцевого самоврядування в Україні. Корумповані сили намагаються зробити все можливе, щоб позбавити громади можливості управляти на своїй території в межах своїх компетенцій", - йдеться у його сьогоднішньому дописі у Facebook.

Усунення з посади мера Чернігова Атрошенка

У грудні 2022 року Яворівський суд Львівської області ухвалив рішення про позбавлення міського голови Чернігова Владислава Атрошенка права на рік обіймати посаду мера, а також оштрафував його на 6,8 тис. грн через конфлікт інтересів. Зокрема, у серпні Атрошенко дав розпорядження своєму водієві вивезти автівку дружини Tesla Model X за кордон.

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