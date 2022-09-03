За словами віце-прем'єр-міністра, за останній тиждень спостерігається збільшення людей, які виїжджають з непідконтрольних територій.

Українців закликали евакуюватися з окупованих територій та нагадали про відповідальність за участь у "референдумах" окупантів.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Все це фарс і цирк. Але для наших громадян, які будуть брати у цьому участь, - це насправді стаття Кримінального кодексу. Тому я закликаю, вкотре закликаю, евакуюватися всіх, хто може. А якщо так склалося, що люди змушені залишитись на непідконтрольних територіях, не брати участі у жодних "референдумах" під жодним тиском, жодним насильним спонуканням. Не можна потім буде виправдати те, що людина йшла на "референдум", брала якісь там "бюлетні" і щось там робила", - підкреслила Верещук.

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За її словами, відомо, що лише мізерний відсоток громадян наразі згодні брати участь у "референдумах" окупантів.

"Я впевнена, що це навіть не 2%, коли ми говоримо про кількість тих людей, які залишились, наприклад, на Херсонщині чи Запоріжжі", - сказала віце-прем'єр-міністр.

Вона наголосила, що є різні способи уникнути участі у цих заходах РФ.

"Є різні способи уникнути цього. Найшвидший і найправильніший – це евакуюватися. Особливо, якщо люди відносять себе до державної сфери, або органів місцевого самоврядування, або працювали десь в РДА чи інших органах влади. Таким обов’язково потрібно евакуюватись, бо ці люди будуть підконтрольно змушені йти і брати участь у різних їхніх заходах. А люди пенсійного віку, або фермери, які не мають ніякої дотичності до публічної влади і не можуть у силу якихось обставин виїхати, найбільше і найкраще, що можуть зробити – це не брати участь у референдумі, не брати паспортів і не йти на співпрацю", - сказала Верещук.

За її словами, вже є інформація, що люди у більшості не будуть йти і не братимуть участь у жодних "цирках", які влаштовує тут Росія.

Верещук додала, що за останній тиждень спостерігається збільшення людей, які евакуюються.

Тим паче, наголосила вона, йде осінь, коли будуть дощі, похолодання і люди на окупованих територіях залишатимуться без світла, без опалення, ще й дощі розмиють розбиті дороги, сполучення не буде.

"Тому зараз відповідально прийміть рішення і виїжджайте зараз. Переживемо зиму тут, а потім наша армія проведе їм останній "референдум" - викине з нашої землі. Тоді зайдемо разом на деокуповану територію і будемо відновлювати нашу землю, нашу Батьківщину", - сказала Верещук.

За її словами, наразі навіть курсують спеціальні вагони для людей з інвалідністю, працюють групи волонтерів для допомоги громадянам у виїзді, тому можливість переправитись на підконтрольні території є у всіх.

Вона нагадала, що за колаборацію, участь у "референдумах" загрожує кримінальне покарання.

"Якщо буде доведено колаборантство, або, до прикладу, участь у "референдумі", або спонукання до участі в "референдумі", то люди можуть отримати до 12 років з конфіскацією", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, раніше заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що підготовкою до проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

За оцінкою США, Росія може провести псевдореферендуми в Херсоні, Запоріжжі, а також Донецькій, Луганській та Харківській областях в найближчі тижні. Також Патель назвав російські заяви про те, що український народ якимось чином хоче приєднатися до Росії, помилковими.

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