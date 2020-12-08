За десять років група "Метінвест" направила 850 млн грн соціальних інвестицій в Маріуполь.

"Метінвест" продовжує створювати в Маріуполі комфортні та функціональні громадські простори: у 2020 році група допомогла місту змінити на краще пірс, площу Свободи й парк імені Гурова.

Інвестиції компанії в реалізацію цих проектів склали понад 36 млн грн. Про це повідомили в прес-службі "Метінвесту".

Металурги до Дня Маріуполя допомогли перетворити міський пірс на сучасне місце відпочинку, інвестувавши в проект понад 6 млн грн. Так, меткомбінат імені Ілліча виділив будівельні матеріали для цього, а співробітники "Метінвест-Промсервіс" виконали демонтажні роботи й вирівняли пішохідну частину пірсу бетонною стяжкою.

Далі роботи виконували підрядники міської ради — вони облицювали бетонну поверхню синтетичною палубною дошкою, встановили нову безпечну огорожу з вмонтованими LED-світильниками та лавочки з урнами.

Ще один подарунок Маріуполю до 242-річчя - сучасна ілюмінація на площі Свободи. Там встановили фігури 25 птахів миру — за кількістю областей і АР Крим, в це група "Метінвест" інвестувала 20 млн грн. Всі ліхтарні голуби з різним розмахом крил, на яких виконаний патерн кожної області України. Інсталяція виконує не тільки декоративну функцію, у голубів вмонтовано новітнє світлове й звукове обладнання. Це сучасна система для візуальних шоу, що створює особливу атмосферу на оновленій площі.

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Також металургійна компанія інвестувала 10 млн грн в реконструкцію зони барбекю в Маріупольському парку імені Гурова - там замінили зливові та каналізаційні мережі, а також систему водопостачання.

Повідомляється, що в зоні барбекю в Маріуполі буде побудована й обладнана кімната матері та дитини, з'явиться облаштована стоянка для автотранспорту відпочивальників з новим асфальтним покриттям і пішохідні тротуари.

"Нам важливо, щоб Маріуполь змінювався, ставав яскравішим і комфортнішим для життя людей... Спільними зусиллями ми реконструюємо парки й наповнюємо новими смислами улюблені місця відпочинку маріупольців",- зазначив гендиректор меткомбінату "Азовсталь" групи "Метінвест" Енвер Цкітішвілі.

Раніше група "Метінвест" підписала меморандум на шість років про співпрацю з муніципалітетом Маріуполя, в рамках якого буде реалізований комплекс міських програм: двоетапна реконструкція парку імені Гурова, реконструкція Лівобережної набережної, піщаного пляжу й алеї "Якір", а також площі Свободи, роботи з оновлення якої вже завершені.

За десять років група "Метінвест" направила 850 млн грн соціальних інвестицій в Маріуполь.

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Автор: УНІАН