Сторінки дівчини та хлопця, довкола яких розгорівся скандал через їх "роман", в соцмережі більше не доступні.

Сторінка восьмирічної блогерки та моделі Мілани Маханець, а також сторінка її друга, 13-річного блогера Паші Пая зникли з соціальної мережі Instagram.

За адресою акаунта Міли instagram.com/milamaxanets, як і за адресою Паші instagram.com/pasha_pai тепер відкривається повідомлення "На жаль, ця сторінка недоступна. Можливо, ви скористалися недійсним посиланням або сторінка була видалена". При цьому ще вчора, 26 березня, сторінки були активними.

Причина цього поки невідома. Однак, можливо, сторінки заблокували представники соціальної мережі або ж хтось з боку самих дітей міг видалити акаунти чи змінити логіни.

Днями восьмирічна українка Мілана Маханець, довкола якої розгорівся скандал через її "роман" з блогером Пашею Паєм, поскаржилася на соціальні служби.

Читайте також"Хайпова тема, розрахована на дітей": матір 8-річної моделі пояснила "роман" своєї доньки (відео)У своїх "історіях" в Instagram вона розповіла, що соцслужби приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Мілана обурена ситуацією, що склалася, вона написала, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі й у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене людей, яких я люблю, - це не допомога", - обурилася восьмирічна зірка соцмереж.

Також дівчинка додала, що батьки Паші заборонили їм спілкуватися

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків

Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито завели роман.

8-річна українка публікувала фото і відео, на яких позувала у відвертих "луках" і навіть цілувалася з 13-річним блогером Пашею Паєм. А на День закоханих діти орендували квартиру.

Мати дівчинки підтримувала інтернет-кар'єру своєї доньки, чим не на жарт розлютила соцмережі.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків і відвертих постів неповнолітніх.

У Київській обласній поліції щодо ситуації з Міланою відкрили провадження, маму дівчинки викликали на допит.

Після скандалу акаунти обох дітей заблокували у мережі Likee, а з аккаунта восьмирічної українки в Instagram зникли найбільш провокаційні знімки.

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Автор: Катерина Комолова