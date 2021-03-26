Дівчинка розповіла, що їй заборонили спілкуватися з Пашею.

8-річна українка Мілана Маханець, довкола якої розгорівся скандал через її "роман" з блогером Пашею Паєм, поскаржилася на соціальні служби.

Про це дівчинка повідомила з "історіях" в Instagram. За її словами, соцслужби приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку".

Читайте також"Роман" юних блогерів: акаунти 8-річної дівчинки та 13-річного підлітка заблокувалиМілана обурена ситуацією, що склалася, вона написала, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".

"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі й у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене людей, яких я люблю, -це не допомога", - обурилася 8-річна зірка соцмереж.

Також дівчинка додала, що батьки її коханого Паші заборонили їм спілкуватися, правда, вона не знає - назавжди чи тимчасово.

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків

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Автор: Ольга Робейко