8-річна українка Мілана Маханець, довкола якої розгорівся скандал через її "роман" з блогером Пашею Паєм, поскаржилася на соціальні служби.
Про це дівчинка повідомила з "історіях" в Instagram. За її словами, соцслужби приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку".
Читайте також"Роман" юних блогерів: акаунти 8-річної дівчинки та 13-річного підлітка заблокувалиМілана обурена ситуацією, що склалася, вона написала, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".
"Де були соціальні служби, коли я в п'ять років спала з мамою на підлозі й у нас не було грошей хоч на одне ліжко? Допомагати треба було раніше... Забирати у мене людей, яких я люблю, -це не допомога", - обурилася 8-річна зірка соцмереж.
Також дівчинка додала, що батьки її коханого Паші заборонили їм спілкуватися, правда, вона не знає - назавжди чи тимчасово.
Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу довкола їхніх стосунків
- Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і likee діти-блогери нібито завели роман.
- 8-річна українка публікує фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і цілується з 13-річним блогером Пашею паєм. А на День закоханих діти навіть орендували квартиру.
- Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї дочки, чим не на жарт розлютила мережу.
- Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал довкола стосунків і відвертих постів восьмирічної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая.
- У Київській обласній поліції відкрили провадження за фактом "роману" дітей, маму дівчинки викликали на допит.
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