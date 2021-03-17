За словами дівчинки, вона насправді не живе з хлопцем, а просто приїжджає до нього в гості з мамою.

З аккаунта восьмирічної української моделі Мілани Маханець в Instagram пропали найбільш провокаційні знімки з її 13 річним «хлопцем» - блогером Пашею паєм.

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Як повідомляє "Страна", зі сторінки Маханець були видалені найвідвертіші фото і сторіз, на яких діти сплять в одному ліжку, а також обіймаються і цілуються в сексуалізованій манері.

Частина матеріалів про "роман" все ж залишилася. Наприклад, останній пост, опублікований 4 дні тому.

Крім того, на сторінці є серія сторіз. Там повідомляється, що Мілана дала свідчення в поліції і поговорила з журналістами.

За словами дівчинки, вона насправді не живе з хлопчиком, а просто приїжджає до нього в гості з мамою.

Мілана Маханець і Паша Пай: що відомо про скандал

Соцмережі сколихнула новина про те, що у дітей роман.

8-річна українка публікувала фото і відео, на яких позує у відвертих «луках» і навіть цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм.

Мати дівчинки підтримує інтернет-кар'єру своєї дочки, а ось у суспільства такий спосіб досягнення популярності викликав хвилю обурення.

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.

Напередодні правоохоронці допитали матір 8-річної Мілани Маханець. За її словами, роман між дітьми був постановкою з метою піару.

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Автор: Дмитро Захаров