Як уточнив глава відомства, йдеться не тільки про ефірний сигнал, а й про роботу з інтернет-провайдерами, з деякими кабельними провайдерами.

У Міністерстві культури й інформаційної політики України розглядають варіанти блокування сигналу з окупованих територій Донбасу і Криму.

Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр Олександр Ткаченко.

"Ми зараз завершуємо напрацювання плану заходів. Це, по-перше, розширення мовлення нашого, особливо в територіях прикордонних, розширення, власне, мовлення "Зеонбуду", варіанти, яким чином можна реагувати та протидіяти розповсюдженню сигналу з Криму та окупованої території Донбасу, та і самої Росії, на українські території", – сказав Ткаченко.

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За його словами, йдеться не тільки про ефірний сигнал, а й про роботу з інтернет-провайдерами, з деякими кабельними провайдерами.

"Тобто зараз напрацьована база, скільки, власне, ми всього цього "добра" бачимо у нашому просторі. І цей план заходів ми будемо подавати в Кабмін, в РНБО для того, щоб він був затверджений і виглядав не як спорадичні рішення, а як системний підхід, який має на меті не тільки додаткові інвестиції в цю сферу з боку держави, але й покроковий план дій. Для того щоб, по-перше, українське бачили більше і легше, і для того, щоб, по-друге, російської пропаганди на цих теренах було менше", – додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у районах Херсонської області, які прилягають до окупованого Криму, відсутнє українське телебачення. Там мовлять тільки російські телеканали. У Херсонській ОДА кажуть, що зараз цим питанням займаються разом з Міністерством з питань реінтеграції.

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Автор: Світлана Закелова