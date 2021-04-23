Влада в курсі існуючої проблеми.

У районах Херсонської області, які прилягають до окупованого Криму, відсутнє українське телебачення. Там мовлять тільки російські телеканали.

У Херсонській ОДА кажуть, що зараз цим питанням займаються разом з Міністерством з питань реінтеграції. Про це заявив глава адміністрації Сергій Козир, пише "Крим.Реалії".

"Ви знаєте, що в деяких наших районах, прилеглих до тимчасово окупованого Криму, немає українського мовлення. І зараз ми разом з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розробляємо "дорожні карти" для того, щоб реалізувати і запустити там українське мовлення, щоб люди отримували наш контент – ту інформацію, яка буде давати опір тому "зомбуванню", яке вони отримують зараз", – сказав Козир.

Читайте такожВ Україні планують створити онлайн-музей російської дезінформації з рейтингом " фейкометрів"

Що цьому передувало

Раніше Кримська правозахисна група провела моніторинг поширення ТВ сигналу на півдні Херсонської області. За його підсумками у 8 населених пунктах вдалося зловити російське телебачення. Українського телебачення в цих населених пунктах немає, сканування проводили в усіх напрямках антени. Моніторинг телебачення Т2 проводився в 21 населеному пункті півдня Херсонської області. В одному населеному пункті (Громівка) взагалі не вдалося відсканувати телебачення сигнал був відсутній при всіх напрямках антени.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован