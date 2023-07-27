Усі вони скористалися популярною схемою, відомою як "польський вступ".

Міністерство освіти і науки України заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 студентам. Усі вони навчалися у вишах за системою так званого "полського вступу" і не складали ЗНО.

"Тривалий час однією з головних проблем недовіри до системи вищої освіти було явище корупції під час вступу до закладів вищої освіти. Для того, щоб її викорінити, було запроваджено ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання. Зараз цю реформу вважають однією з найефективніших антикорупційних реформ в Україні, вона показує ефективність, а стейкхолдери залучаються до її підтримки. ЗНО дозволяє оцінити, наскільки підготовка вступників відповідає вимогам, які необхідні для успішного опанування освітніх програм, та законодавству щодо вступу до закладів вищої освіти", – йдеться у повідомленні міністерства.

Проте останніми роками в Україні почала набирати популярності схема, відома в побуті як "польський вступ".

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"Вона полягає у тому, що спочатку вступник зараховується до іноземного закладу освіти, а після року навчання, яке у деяких випадках відбувалося навіть без виїзду за кордон, поновлюється до закладу вищої освіти в Україні на старший курс. Така схема дозволяла "обійти" ЗНО, а іноді й обмеження, встановлені стандартами вищої освіти", – наголосили в МОН.

Як Міносвіти бореться з цією "схемою"

У 2019 році було внесено зміни до Закону України "Про вищу освіту". Згідно з новою нормою, у разі поновлення на певну освітню програму вступник повинен виконати ті ж вимоги, які виконували під час вступу на цю освітню програму інші студенти, у групу до яких здійснюється поновлення. Відповідно, студент повинен скласти ЗНО, якщо це передбачав вступ на освітню програму, чи показати відповідні результати творчого конкурсу або фахового іспиту, якщо була така вимога для вступу.

Зазначається, що більшість вишів поставилися до змін відповідально та пояснюють вступникам, які вимоги обовʼязкові до виконання під час поновлення на навчання. Проте деякі заклади зробили цей "механізм" своїм "брендом", розміщуючи відповідну інформацію навіть на офіційних вебсайтах.

Примітно, що за цим "механізмом" деякі студенти вчаться на соціально значущих спеціальностях, таких як право чи медицина.

"Отримання документів про вищу освіту такими випускниками може становити загрозу добробуту і життю громадян України та шкодитиме міжнародному іміджу України. Це також викликає питання щодо доброчесності здійснення освітнього процесу в закладах, у яких студенти, що неспроможні скласти зовнішнє незалежне оцінювання на мінімально необхідному рівні, "успішно опанували" освітню програму за спеціальністю", – зауважили у відомстві.

Саме через це Міносвіти заблокувало замовлення документів про вищу освіту понад 450 здобувачам, які не відповідають вимогам Закону України "Про вищу освіту". Проте такі студенти все ж можуть отримати дипломи – здобувачам нададуть можливість узяти перерву в навчанні та завершити здобуття освіти у наступному році, якщо виконають усі необхідні вимоги.

Освіта в Україні: важливі новини

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що в Україні 9 з 13 тисяч загальноосвітніх шкіл, які готуються до початку нового навчального року, обладнані укриттями. Водночас найбільше проблем з укриттями в секторі дошкільної освіти.

Крім того, в Україні розширили перелік професій, за якими можна підвищити кваліфікацію безкоштовно. Список збільшили з 70 до 123 одиниць. Серед таких професій, зокрема, штукатур, муляр, продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, молодша медична сестра тощо.

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