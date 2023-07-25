На сьогодні українському сектору освіти все ще потрібно 3 тисячі укриттів, загальна вартість яких становить понад 1 млрд доларів.

В Україні 9 з 13 тисяч загальноосвітніх шкіл, які готуються до початку нового навчального року, обладнані укриттями. Проте не всі вони 1 вересня запрацюють очно.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, відповідаючи на запитання УНІАН під час прес-заходу, присвяченого ініціативі Швейцарсько-українського проєкту DECIDE з відбудови шкіл в Україні, зруйнованих під час війни.

"Наразі уряд України виділив півтора мільярда гривень на облаштування укриттів для підготовки до навчального року 2023-2024. І ми сьогодні маємо 75% шкіл, в яких облаштовані укриття різного рівня, різної якості. 75% шкіл облаштовано укриттями, але це не означає, що 75% дітей можуть повернутися до очного навчання", – сказав Лісовий.

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У конкретних цифрах, за словами міністра, укритями забезпечені близько 9 тисяч шкіл з 13 тисяч. Він зазначив, що для Міністерства освіти, уряду України є пріоритетом саме повернення до очного навчання, а можливість повернутися – це сьогодні виключно безпекові умови.

"Ми повертаємося до очного навчання там, де діти будуть в безпеці. 75% шкіл з укриттями, але 65% дітей зможуть повернутись до очного навчання. Ми не повертаємо до очного навчання ті регіони, де є підвищені ризики, де йдуть активні бойові дії. Там навчання буде продовжуватись в онлайновому форматі", – пояснив міністр освіти.

Щодо захисних споруд у дитсадках та вишах, він зауважив, що найгіршою ситуація залишається в секторі дошкільної освіти.

"Трошки більше 50% закладів на сьогодні обладнані укритями. І це проблема для України сьогодні", – підкреслив Лісовий.

Водночас закладам вищої освіти міністерство рекомендує повернутися до очного навчання.

"Це поки що рекомендація. Звичайно, з дотриманням всіх безпекових умов. Що стосується закладів вищої освіти, то здебільшого архітектура їх будівель дозволяє облаштовувати укриття. Але не завжди ці укриття дозволяють прийняти всіх студентів. І безумовно, ми розуміємо, що ситуація у Харківській, Чернівецькій області, Житомирській, Волинській, Львівській – вона різна. Тому керівництво закладів вищої освіти буде приймати рішення самостійно", – прокоментував міністр.

За його даними, понад 60% ВНЗ наразі обладнані укриттями.

"Але їх все ще не вистачає, щоб усі виші повернулись до очного навчання", – зауважив Лісовий.

Він пояснив, що рекомендація надана, перш за все, заради підвищення якості освіти у вишах. Другою проблемою в питанні повернення до очного навчання у ВНЗ є міграція викладачів, повідомив міністр.

"І ми також розуміємо, що це є одною з причин, чому багато закладів сьогодні навіть маючи можливість обладнати укриття, все одно не готові повертатись до очного навчання", – сказав він.

Лісовий наголосив, що освіта є чинником розвитку громад. "Нормальне функціонування школи – це і про повернення громади до повноцінного життя, повноцінного функціонування, і про повернення людей до своїх робочих місць, тобто повернення людей в Україну в цілому. Тому що багато хто з батьків сьогодні продовжують залишатись за кордоном, бо не можуть в Україні забезпечити нормальне навчання для своїх дітей. І головне – це повернення до нормальної і якісної освіти", – зазначив він.

Лісовий подякував уряду Швейцарії за ініціативу підтримати громади України в облаштуванні шкільних укриттів. Ініціатива охоплює 3 регіони – це Полтавська, Одеська та Чернігівська області. Буде створено 25 освітніх хабів в укриттях, відремонтовано одну з чернігівських шкіл та місцевий Інклюзивно-ресурсний центр в Бородянці. На цю ініціативу, яку Лісовий назвав надзвичайно цінною, Швейцарія виділяє Україні 4,3 млн франків (170 млн грн). Міністр висловив сподівання, що це тільки початок і добрий сигнал для іншиїх країн долучатися до подібних ініціатив, засновувати такі програми.

Він повідомив, що зараз вже ведуться перемовини з Литвою щодо виділення ще 10 млн євро на облаштування укриттів у закладах освіти України.

"Є надія, що ми зберемо кошти на побудову укриттів. Бо на сьогодні нам все ще потрібно 3 тисячі укриттів. І загальна вартість бюджету – це понад 1 млрд доларів. І це ще залежить від того, які укриття ми будемо облаштовувати. Але ціна питання наразі – понад мільярд доларів", – сказав він.

Ситуація з укриттями в Україні

Після того, як під час удару по Києву під зачиненим укриттям загинули люди, в Україні ініціювали перевірку стану захисних споруд. Зокрема, в Києві придатними до використання є 65% укриттів. Такими можуть визнати ще 21% укриттів, але за умови належного облаштування.

Станом на початок червня в Україні перевірили біля 4,8 тисячі укриттів. За результатами перевірки виявилося, що 252 об’єкти цивільного захисту були зачиненими. Ще 893 укриття – непридатні до використання.

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