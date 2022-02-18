Експерт вважає, що для боротьби з роспрпагандою Україна повинна допустити журналістів на Донбас.

ЗМІ Російської Федерації приблизно раз на тиждень-два роблять вкид, який теоретично міг би стати причиною для вторгнення в Україну. Коли старі наративи перестають працювати, то придумують нові.

Про це розповів керівник Центру стратегічних комунікацій Ігор Соловйов в інтерв'ю Європейській правді.

"Регулярні аналізи, які проводить наш Центр, показують: новини, які могли б стати приводом для вторгнення, які мають на меті показати якісь "злочини" українських військових проти мирного населення, з'являються з періодичністю раз на тиждень або на два - залежно від ситуації" - розповів експерт.

За його словами, такі інформаційні провокації несуть в собі основне завдання - показати "миролюбність ЛДНР" та "агресивність" України. Таким чином, російська влада намагається перекласти на Київ відповідальність за можливе загострення, тому й з'явилися повідомлення про нібито наступ українських військових на "республіки".

"А оскільки Україна ні на кого не збирається нападати, то цю причину потрібно придумати. І ось вони раз у раз готують чергові страшилки, створюючи таким чином привід для війни", - пояснив Соловйов.

Він нагадав, як представниця МЗС РФ Марія Захарова оголосила новий наратив для пропагандистів, які будуть намагатися показати деструктивність та ганьбу західної пропаганди. За словами експерта, російські пропагандисти хочуть показати, що зайва увага Заходу до ситуації на українському кордоні була зайвою й ніякого нападу не було.

"Якраз ця увага й головне - публічність документів, інформації, одержуваної західною розвідкою та оприлюдненою, і стали запорукою того, що широкомасштабна війна не починається. Як тільки в західних ЗМІ почалися публікації про концентрацію російських військ біля кордону України, активізувалася і роспропаганда. Спочатку вони почали вкидати старі історії - про найманців, про гей-батальйони, про те, що Україна фальсифікувала відео з першим бойовим використанням безпілотника "Байрактар". Однак незабаром вони побачили, що ці старі трюки вже не працюють та почали вигадувати нові. Тепер там роблять ставку на звинувачення Заходу, що вони просто придумали нинішню кризу", - пояснив експерт.

Крім того, він вказав, що російська влада намагається донести свою пропаганду на Захід через афілійованих осіб та підконтрольні або дружні ЗМІ, але частина фейків й дезінформації залишається на рівні ОРДЛО.

"Віднедавна влада ОРДЛО демонструє небувалу відкритість, почавши пускати до себе іноземних журналістів. Наскільки мені відомо, туди з'їздили канадські колеги, CNN, Al Jazeera - тобто ЗМІ, яких не можна звинуватити в упередженості. Це було їм потрібно, щоб в нинішньому загостренні показати своє обличчя і донести свої меседжі на західну аудиторію. І це іноді діє. Ми фіксуємо, що кілька сюжетів, зокрема, на італійському телебаченні, вийшли дуже однобокими та компліментарними для бойовиків", - зазначив експерт.

Водночас він вказав, що це поодинокі випадки. На його думку, Україні треба активніше показувати ситуацію на Донбасі, запускати туди міжнародних журналістів, проводити прес-тури, а значить спростити акредитацію в зону ООС.

Також Соловйов зазначив, що заяви у РФ про можливе визнання "ЛДНР" - чергова страшилка, щоб вплинути на захід.

Евакуація жителів ЛДНР - що відомо

Сьогодні, 18 лютого, глава підконтрольного Росії угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив про початок масової евакуації жителів окремих районів Донбасу до Росії.

За його словами, "в ході обстрілів населених пунктів життя і здоров'я мирних жителів може піддаватися загрозі".

Пушилін зазначив, що з 18 лютого організовано масовий централізований виїзд населення в Ростовську область Росії.

Він додав, що нібито за домовленістю з керівництвом Росії в Ростовській області підготовлені місця для прийому і розміщення людей.

Пізніше аналогічну заяву зробив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Нагадаємо, в останні два дні російські окупаційні сили почали масові обстріли українських позицій на Донбасі і застосування важкої артилерії та іншого забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Ці дії РФ супроводжує масовою дезінформацією.

Президент США Джо Байден вважає, що подальше вторгнення РФ в Україну може відбутися в наступні кілька днів. Президент США зазначив, що Росія може почати військову операцію проти України під "чужим прапором".

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