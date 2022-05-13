З продовольством у селі переважно добре. Утім ціни зависокі і немає готівки.

Мешканка Чорнобаївки на Херсонщині, де українські захисники вдев’ятнадцяте знищили окупантів, розповіла, яка ситуація в населеному пункті.

Про це йдеться в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Ми намагаємося вести звичний спосіб життя. Удень більш-менш нормально, тому що ми далеко чуємо вибухи, але вночі трохи страшно. Часто доводиться вибігати в коридор посеред ночі", — каже місцева мешканка.

За її словами, з продовольством у селі переважно добре. Утім ціни зависокі і немає готівки.

Пенсії і виплати люди у Чорнобаївці отримують лише тоді, коли є готівка, однак її часто не вистачає.

"Нам сповіщають, коли є виплата. Дуже часто буває таке, що пенсіонери приходять за виплатами, їм пишуть що можна прийти з такої-то години, але вони можуть простояти в черзі, а готівка закінчується. За можливості їм виплачують", — розповідає дівчина.

Аби купити щось у магазині, людям доводиться шукати готівкові кошти одне в одного.

"Зазвичай самі працівники магазинів закуповують продукти і таким чином у нас є можливість купувати щось. Тобто все забезпечення села тримається на них", - каже місцева жителька.

Охочі виїхати з села досі є, проте це сьогодні неможливо - окупанти не випускають людей.

"У нас немає евакуаційних коридорів. Тому люди виїжджають на свій страх і ризик. Зараз можливості такої немає - не дають виїхати. Більша частина людей залишається", — каже дівчина.

Голова села наразі перебуває у важкому стані в лікарні - під час чергового обстрілу будівлю сільської ради засипало. Його заступника окупанти викрадали.

"Від другого до четвертого травня звязку взагалі не було. Коли з’явився звязок, з’явилась інформація, що засипало сільраду і сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні. Його охороняють російські війська. А ось його заступника викрали. Звістки про нього не було десь тиждень, але потім, люди кажуть, його випустили. Інформації про те, що сільському голові стало краще, чи його випустили - немає", - розповідає місцева мешканка.

Як писав УНІАН, раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта з батьками. У ній він бідкається, що путінські вояки відмовляються їхати до Чорнобаївки, бо там вони загинуть. Російські військові називають Чорнобаївку "чистилищем" для живої сили і кладовищем – для військової техніки".

Вас також можуть зацікавити новини: