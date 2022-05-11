Радник глави ОПУ вказав, що українські військові постійно зривають плани військових РФ побудувати переправу через річку

Нова "Чорнобаївка" з'явилася в селі на Сіверському Донці в Харківській області. Тут російську техніку знищували не тільки українські військові, а й самі окупанти.

Про це радник голови офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв'ю російському журналісту Марку Фейгіну.

За його словами, українські військові доклали багато зусиль, щоб досягти феєричних результатів

"Армія Російської Федерації намагалася собі зробити понтон, щоб перебратися через річку. Але наша артилерія знищувала переправу при кожній новій спробі. Дійшло до того, що окупантам довелося потопити власні танки, щоб по них провести понтон. Правда, невдало", – зазначив Арестович.

При цьому він вказав, що російські окупанти втопили кілька танків, щоб поставити понтонну переправу, але прицільний вогонь ЗСУ зруйнував їхні плани, а бойова техніка залишилася під водою.

Феномен Чорнобаївки - що відомо

Військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. Станом на 2 травня він 18 разів ставав мішенню для українських військових.

Вперше на цьому аеродромі позиції загарбники розгромили ще 27 лютого. Втім, після удару українськими "Байрактарами", росіяни розмістили на тому ж місці нові вертольоти.

Щонайменше два рази в Чорнобаївці були знищені високі чини російської армії, в тому числі російський командувач 8-ї армії - генерал-лейтенант Андрій Мордвічев.

Водночас у російських військових вже сформувалася паніка від однієї лише думки про Чорнобаївку. Тому, щоб змусити військових йти на фронт, російські командири вдаються до брехні: нібито солдати будуть оборонятися, а не наступати

Вас також можуть зацікавити новини: