Нова назва відповідає нормам сучасної української літературної мови та спирається на давні топонімічні українські національні традиції.

Місто Бровари (Київська область) незабаром може бути перейменоване на Броварі. Відповідний проект постанови за авторством групи народних депутатів зареєстрований у Верховній Раді.

У пояснювальній записці до документу посилаються на висновки Національної комісії зі стандартів державної мови. Там, зокрема, вважають, що форма "Бровари" є одним із результатів русифікації українського мовного простору, зокрема топонімічного, тому потребує заміни питомо українською формою "Броварі".

У свою чергу Інститут мовознавства НАН України у своєму листі поінформував, що перейменування міста Бровари на місто Броварі відповідає нормам сучасної української літературної мови та спирається на давні топонімічні українські національні традиції.

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Раніше комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади підтримав пропозицію щодо звернення до Національної комісії зі стандартів державної мови, Інституту мовознавства НАН стосовно надання експертного мовознавчого висновку щодо перейменування міста Бровари на місто Броварі.

Перейменування населених пунктів в Україні

У ВР планують перейменувати понад 300 населених пунктів. Йдеться про безліч сіл та селищ, а також про великі міста, зокрема Павлоград, Червоноград та Южне.

Як сказав у коментарі УНІАН перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Роман Лозинський, "ми прекрасно розуміємо, про яку дружбу йшлося, і про яку не може йтися в наших реаліях".

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