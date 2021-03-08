Президент України Володимир Зеленський привітав жінок з Міжнародним жіночим днем.
Відповідне привітання президент опублікував у Facebook.
"Мрійте, створюйте, надихайте і надихайтесь, досягайте мети, змінюйте світ і залишайтеся при цьому такими ж прекрасними. З Міжнародним жіночим днем! Зі святом 8 Березня!", - написав він.
Зеленський зазначив, що це свято перемоги жінок над нерівністю та несправедливістю, перемоги над дикими часами, коли права жінок були обмежені, а також перемоги над хибним стереотипом, що жінки - це "слабка стать".
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"Сьогодні наші жінки та дівчата захищають Україну на фронті, протидіють COVID-19, керують літаками та потягами, служать у поліції, навчають дітей, роблять наукові відкриття, підкорюють гірські вершини. Є однаково успішними в парламенті та на найвідоміших сценах світу, в уряді та на найбільших спортивних аренах планети. Ну а ми притримуємо вам двері, подаємо руку або поступаємося місцем не тому, що ви слабкі. А тому, що таким чином ми стаємо трішечки кращими", - написав глава держави.
"Без вас ми просто біологічні створіння. З вами - люди і особистості", - додав Зеленський.
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