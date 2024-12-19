З'явилась інформація про затримання працівниками ТЦК заброньованих українців.

Після формування та підписання списку на порталі "Дія" переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки засобами Єдиного державного реєстру призовників (ЄДРП), військовозобов’язаних та резервістів здійснюється автоматично. Про це йдеться у роз'ясненні Сухопутних військ ЗСУ.

Там зазначили, що бронювання, які були оформлені без використання засобів "Дії", не з’являються в ЄДРП, військовозобов’язаних та резервістів автоматично.

"В такому разі для зарахування військовозобовязаного на спеціальний військовий облік органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, подають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, у якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання", - йдеться у повідомленні.

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В ЗСУ також звернули увагу на те, що без наявності повідомлення про бронювання ТЦК та СП не має підстав для внесення даних про бронювання в ЄДРП, військовозобов’язаних та резервістів.

"У разі відсутності інформації про бронювання працівника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідальним особам органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому заброньований військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку", - зазначили у ЗСУ.

Мобілізація працівників з документами про бронювання

Як повідомляв УНІАН, член парламентського Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко заявив, що у ТЦК мобілізують працівників, попри наявність документів про бронювання. За словами нардепа, сталася вже велика кількість подібних випадків.

Федієнко закликав Державне бюро розслідувань провести відповідні перевірки.

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