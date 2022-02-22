У КМДА назвали некоректною поширену в Інтернеті відповідну інформацію про включення сирен.

У Києві перевірку системи оповіщення населення сьогодні не проводитимуть.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації на прохання підтвердити поширену в Інтернеті відповідну інформацію про включення сирен.

"Це некоректна інформація. Не буде сьогодні перевірки", - сказав співрозмовник.

Довідка. Одне з видань у своєму Telegram-каналі сьогодні повідомило, що сьогодні у Києві відбудеться перевірка системи оповіщення, тому киян просили не лякатися звуку сирен.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Києва спланувала використання понад 500 сховищ і 4500 об'єктів подвійного призначення, серед яких 47 підземних приміщень метрополітену, 272 підземних переходи, 409 підземних автопаркінгів та інше. Захисні споруди можуть укрити майже 3 мільйони людей.

За інформацією журналістів, не всі адреси сховищ на мапі КМДА актуальні. До того ж не всі бомбосховища придатні для перебування там громадян, обладнані всім необхідним. Трапляються і випадки, коли бомбосховище є, але доступу до нього немає.

У свою чергу у КП "Київський метрополітен" нагадали, що у разі агресії Росії задачею метро Києва буде переміщення мешканців столиці з потенційно небезпечного місця до потенційно безпечного, а не тримання людей на станціях.

Крім того, у Департаменті муніципальної безпеки КМДА розповіли про алгоритм дій жителів та гостей столиці у випадку нападу російської армії.

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