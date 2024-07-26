За словами Лазуткіна, у ТЦК і СП є база, і якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати.

Після того, як всі оновлять свої дані військово-облікові, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, або зареєструються у застосунку Резерв+, не буде потреби видавати повістки на вулицях. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в інтерв'ю New Voice.

"Виходячи з першопричин, можемо говорити, що коли всі оновлять свої дані військово-облікові, а порушники правил військового обліку самостійно з’являться у ТЦК, або зареєструються у застосунку Резерв+, то, відповідно, такої потреби не буде", - зазначив він.

За словами Лазуткіна, у ТЦК і СП є база, і якщо вони розуміють, куди звертатися до військовозобов'язаного, то, відповідно, їм не треба виходити його шукати.

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"Повірте, вони від цього не отримують задоволення. Я принаймні в цьому переконаний. Уявіть собі, який це величезний стрес для тих людей, які повернулися з зони бойових дій, які, можливо, мають поранення, які брали участь в боях, які втрачали своїх друзів, знайомих. Зараз вони йдуть до людей, яких вони захищали, і замість того, щоб отримувати повагу, вони часто отримують дуже неприємні, образливі вислови і відповідне ставлення. Це дуже несправедливо для тих людей, які пройшли бої, котрі були у 2022−2023 роках", - пояснив речник Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, днями начальник Дарницького районного ТЦК і СП у Києві Володимир Новосядлий розповів про роботу після 16 липня, коли закінчився термін оновлення військово-облікових даних.

"Після 16 числа ми виконуємо свою роботу так, як виконували її до цього... Проведення мобілізації під час дії воєнного стану - це пріоритетне завдання для нас. Звичайно, у певних розмірах і певних кількостях. Тому ті завдання, які на нас покладають, - ми і реалізуємо", - зазначив він в інтерв'ю сайту "Вечірній Київ".

За його словами, облік вівся, ведеться і буде вестися: "Не потрібно, на мою думку, розділяти тих, хто оновив дані, і тих, хто не оновив. Ми будемо працювати за двома категоріями. І будемо займатися своєю повсякденною роботою. Усі ці процедури та алгоритми прописані в 560-й постанові "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період". Усе за законом".

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