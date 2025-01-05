Для отримання відстрочки достатньо лише наявності у військовозобов'язаного дружини з інвалідністю 3 групи, яка встановлена внаслідок онкологічного захворювання.

Деякі військовозобов'язані в Україні мають право на відстрочку від призову. Юристка Неля Романенко на порталі b2bconsult розповіла, чи може отримати відстрочку чоловік, який не проходив службу, але є військовозобов'язаним (фельдшер), якщо його дружина має інвалідність з дитинства третьої групи та діагноз дрібноклітинна В-клітинна лімфома.

За словами юристки, виходячи з попереднього аналізу хвороби, через яку встановлена інвалідність, вона дійсно відноситься до онкологічних. Відтак, чоловік має право на відстрочку за пунктом 12 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Будь-яких додаткових умов щодо наявності або відсутності родичів для отримання права на відстрочку вказана підстава не містить.

Романенко також пояснила, що в такому випадку достатньо лише наявності у військовозобов'язаного дружини з інвалідністю 3 групи, яка встановлена внаслідок онкологічного захворювання.

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Відстрочка від мобілізації: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні нещодавно з'явилася можливість дистанційного оформлення відстрочки від мобілізації через додаток "Резерв+". За словами юристк Діани Тернової, відстрочка від призову під час мобілізації може оформлюватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Українцям, які мають законні підстави для відстрочки від мобілізації, все одно можуть приходити повістки на пошту, доки триває воєнний стан і загальна мобілізація, пояснив адвокат Дмитро Дончак. Але, за його словами, немає підстав турбуватися з цього приводу, якщо є законна відстрочка.

Щоб перевірити, чи підлягаєте ви мобілізації, можна з цим питанням звернутись до вашого ТЦК. Також йе можна дізнатися у свого роботодавця. Третій спосіб - перевірити інформацію в застосунку "Резерв+".

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