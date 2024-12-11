Юрист розповів, що робити українцям, у яких є законні підстави для відстрочки.

Українцям, які мають законні підстави для відстрочки від мобілізації, все одно можуть приходити повістки на пошту, доки триває воєнний стан і загальна мобілізація, пояснив адвокат Дмитро Дончак. Він розглянув ситуацію, коли чоловік має відстрочку через навчання у ВНЗ і продовжив її в додатку "Резерв+" до 7 лютого 2025 року, але йому все одно прийшла повістка на пошту.

"Можливо, це дійсно лист від ТЦК. Можливо, там дійсно повістка. Але вам немає підстав турбуватися з цього приводу: у чоловіка є законна відстрочка, він не підлягає мобілізації", - заявив Дончак на порталі B2B Consult.

Адвокат додав, що в Територіальному центрі комплектування "могли щось переплутати" і надіслати повістку не тій людині. Або ж не внесли дані про відстрочку. При цьому, Дончак нагадав, що, якщо не забрати лист, за чинним законодавством, його вважатимуть врученим під час повернення назад до ТЦК.

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"Як наслідок - ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", - зазначив експерт.

Тому він запропонував у будь-якому разі забрати лист на поштовому відділенні і, якщо він від ТЦК, прийти туди з повісткою і показати докази отримання відстрочки. У цьому конкретному кейсі - це доказ навчання за денною формою.

Іноді в ТЦК можуть видати повістку з необхідністю з'явитися вже після закінчення відстрочки. Дончак рекомендує в таких випадках завчасно знову подати документи на її продовження.

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Раніше УНІАН повідомляв, що яким чином можна визначити, що повістку було вручено з порушенням. За словами юриста, у ній має бути зазначено інформацію з багатьох пунктів, включно з ПІБ, підписом керівника ТЦК і СП, даними про військовозобов'язаного та багато іншого.

Крім того, близько 15 відсотків військовозобов'язаних українців досі не оновили свої дані, тому в ТЦК пояснили, як змінити свій статус і не потрапити в розшук.

"Якщо брати загальну кількість військовозобов'язаних, то переважна більшість оновила свої дані. Це пояснюється тим, що більшість людей працюють або навчаються, а їхня інформація з різних джерел використовується автоматично", - сказав військовий.

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