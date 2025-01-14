Зазвичай військовозобов'язаних такого віку вважають придатними до несення служби в частинах забезпечення.

У військкоматів є керівні документи, які постановляють мобілізовувати громадян віком 50+ років лише до частин забезпечення. Про це на пресконференції розповіла майор Лариса Козак, заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві.

За її словами, відповідно до настанов та керівних документів ТЦК зазвичай військовозобов'язаних такого віку вважають придатними до несення служби в частинах забезпечення.

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", - заявила вона.

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При цьому вона стверджує, що люди такої вікової групи отримують посади водіїв, логістів, тиловиків.

Мобілізація в Україні - останні новини

В Україні молоді хлопці, яким виповниться 17 років, мають стати на військовий облік, звернувшись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Як пояснив заступник начальника відділу призову сектору комплектування Кіровоградського обласного ТЦК і СП Дмитро Сухий, ця процедура не стосується мобілізаційних заходів.

Уточнюється, що 17-річних хлопців беруть на облік щороку в січні-березні. А до виповнення 18 років на тих, хто не стане на облік, чекає адміністративна відповідальність - штраф у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

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