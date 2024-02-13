Рішення, яке стосується надання відстрочки аспірантам, які навчаються на контракті, ухвалив парламентський комітет з питань освіти і науки.

У Верховній Раді України рекомендували вилучити норму про аспірантів-контрактників з тексту законопроекту щодо мобілізації.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. "Комітет Верховної Ради України з питань освіти і науки своїм рішенням рекомендував виключити норму про аспірантів-контрактників з тексту, проголосованого в першому читанні проекту закону 10449 щодо мобілізації", - написав він.

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У центрі уваги мобілізація - законопроект про посилення мобілізаційних заходів ухвалено у першому читанні

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку").

12 лютого народний депутат від "Слуги народу", член комітету ВР з питань освіти і науки Юлія Гришина запропонувала не позбавляти аспірантів-контрактників права на відстрочку. Вона подала відповідну поправку до оновленого законопроекту про мобілізацію, оскільки, за її словами, таке обмеження суперечить Конституції України та закону "Про вищу освіту".

Гришина нагадала, що ухвалений у першому читанні законопроект №10449 про мобілізацію містить норму, яка обмежує право аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації. Вона зауважила, що "потенціал наших аспірантів має цінуватися однаково - незалежно від форми фінансування їхнього навчання".

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