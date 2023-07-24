Фігурант гучних справ намагався втекти від слідства та використовував елементи конспірації.

У столиці України знайшли та затримали колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова, якому нещодавно оголосили підозру. Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"В суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, при цьому він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце розташування", - розповіли у бюро.

Зазначається, що два дні тривали активні пошуки та в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів чоловіка знайшли та затримали у Києві.

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"Враховуючи намагання колишнього воєнкома сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави", - наголошують у ДБР.

Скандальна справа Борисова - деталі

Навесні стала відомою інформація про придбання під час війни родиною начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова маєтку в Іспанії вартістю понад три мільйони євро.

Борисов давав підлеглим вказівки не призивати певних осіб за винагороду. 28 червня зʼявилася інформація про звільнення Борисова з посади начальника обласного ТЦК.

Колишньому одеському військкому Євгену Борисову оголошено підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

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