Перед мобілізацією, така особа має повторно пройти ВЛК для визначення придатності до військової служби.

Юрист Андрій Топчій пояснив, чи можуть призвати обмежено придатного чоловіка, який проходив військово-лікарську комісію (ВЛК) пів року тому.

Як зазначив експерт на порталі b2bconsult, відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень до закону № 3621-9 від 21.03.2024 року, громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Чинне законодавство України не передбачає такого правового статусу як "обмежено придатний до військової служби". Відповідно, перед мобілізацією, така особа має повторно пройти ВЛК для визначення придатності до військової служби.

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Скасування статусу обмежено придатний

Як писав УНІАН, 4 травня набули чинності нові законодавчі норми, згідно яких було скасовано таке поняття і статус військовозобов'язаних як "обмежено придатний". Тепер усіх будуть ділити на "придатних" та "непридатних". Однак перших будуть додатково розподіляти на тих, хто є придатним до служби в будь-яких підрозділах, і тих, хто може служити лише у допоміжних підрозділах.

Разом з тим, усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти медичну комісію, аби їх зарахували або в "придатні", або в "непридатні". На це закон відводить 9 місяців, починаючи з 4 травня.

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